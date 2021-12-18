Barcelona zorlandı ama kazanmayı başardı

İspanya Ligi'nde Barcelona, Elche'yi ağırladığı karşılaşmada zorlanmasına rağmen 3 puana ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona zorlandı ama kazanmayı başardı
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18 Aralık 2021 22:32
İspanya Ligi'nde Barcelona, Elche'yi ağırladı. Barcelona, Camp Nou'da oynadığı maçta zorlananmasına rağmen 3-2'lik skorla galibiyete ulaştı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ferran Jutlga, 19. dakikada Gavi ve 85. dakikada Nicolas Gonzalez kaydetti. Elche'nin golleri 62. dakikadsa Tete Morente ve 63. dakikada Pere Milla'dan geldi.

Yusuf Demir mide rahatsızlığı nedeniyle Barcelona'nın maç kadrosunda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 27'ye yükseltti. Elche 15 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Barcelona, Sevilla'ya konuk olacak. Elche, Granada'yı ağırlayacak.






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