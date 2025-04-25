Barcelona'yı sevindiren haber: Ter Stegen geri döndü

Barcelona'da sakatlığı geçen Ter Stegen, Kral Kupası finalinin kadrosuna alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'yı sevindiren haber: Ter Stegen geri döndü
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25 Nisan 2025 15:46
Barcelona'da sakatlığı geçen Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, Real Madrid ile yarın oynanacak İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) finali kadrosuna alındı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, LaLiga'da eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kalecinin antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi.

Barcelona'da yıldız santrafor Robert Lewandowski ile genç oyuncular Alejandro Balde, Marc Bernal ve Marc Casado'nun sakatlıkları bulunuyor.

Barcelona ile Real Madrid, TSİ 23.00'te Kral Kupası finalinde karşılaşacak.

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