Barcelona'ya Yamal şoku!

Barcelona'da geçtiğimiz hafta sahalara geri dönen Lamine Yamal, yeniden sahalardan uzak kalacak.



Real Sociedad'ın ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcunun kasık bölgesindeki sakatlığı devam ediyor.



Gelen haberlere göre, İspanyol futbolcu 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.



İspanya Milli Takımı'nda ise Yamal, sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında forma giyemeyecek.



Barcelona'da bu sezon 5 maçta süre bulan Yamal, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



