Barcelona ve Arsenal arasında Renato Sanches savaşı

Lille'de forma giyen Renato Sanches, transferde Barcelona ve Arsenal'i peşine taktı.



Telefoot'ta yer alan haberde, Arsenal'in, Portekizli futbolcu için 30 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.



Haberde ayrıca, Xavi Hernandez teknik direktörlüğündeki Barcelona'nın da Sanches'i öncelikli transferlerden biri olarak belirlediği aktarıldı.



Bu sezon Lille'de 17 maçta süre alan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp, 1 asist yaptı.





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