Barcelona'da Stegen belirsizliği!

Barcelona'da sakatlığı süren Marc-Andre ter Stegen konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Alman file bekçisi, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

calendar 06 Ekim 2025 12:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da Stegen belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona'da kaleci Marc-Andre ter Stegen ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Katalan ekibinde sakatlığı bulunan 33 yaşındaki file bekçisinin ocak ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Sport'ta yer alan habere göre, Stegen sağlıklı olduğunda da kaleyi Joan Garcia'ya emanet eden Barcelona, Stegen'in sahalara dönmesiyle de bu kararından vazgeçmeyecek.


DÜNYA KUPASI İÇİN VEDA

Şu anda Barcelona'daki sözleşmesini tamamlamaya kararlı olan Stegen ise devre arası transfer döneminde yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'na kadar düzenli oynamak için Barcelona'dan ayrılabilir.

BARCELONA KARARI BEKLİYOR

Alman file bekçisine Avrupa'dan olan ilginin farkında olan Barcelona ise Stegen ayrılmak istemediği sürece deneyimli file bekçisini göndermeyi düşünmüyor. Barcelona, Stegen'in geleceği hakkında vereceği kararı beklemeyi düşünüyor.

ADI GEÇEN TAKIMLAR

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Stegen ile Monaco da ilgilenmiş ancak 33 yaşındaki kaleci Monaco'ya transfer olmak istememişti. Stegen için bu takımlarla birlikte Manchester United, Tottenham ve Newcastle United'ın da ilgisinin devam ettiği yazıldı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Stegen'in Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.