Barcelona'da Stegen belirsizliği!

Barcelona'da kaleci Marc-Andre ter Stegen ile ilgili belirsizlik devam ediyor.Katalan ekibinde sakatlığı bulunan 33 yaşındaki file bekçisinin ocak ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.Sport'ta yer alan habere göre, Stegen sağlıklı olduğunda da kaleyi Joan Garcia'ya emanet eden Barcelona, Stegen'in sahalara dönmesiyle de bu kararından vazgeçmeyecek.Şu anda Barcelona'daki sözleşmesini tamamlamaya kararlı olan Stegen ise devre arası transfer döneminde yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'na kadar düzenli oynamak için Barcelona'dan ayrılabilir.Alman file bekçisine Avrupa'dan olan ilginin farkında olan Barcelona ise Stegen ayrılmak istemediği sürece deneyimli file bekçisini göndermeyi düşünmüyor. Barcelona, Stegen'in geleceği hakkında vereceği kararı beklemeyi düşünüyor.Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Stegen ile Monaco da ilgilenmiş ancak 33 yaşındaki kaleci Monaco'ya transfer olmak istememişti. Stegen için bu takımlarla birlikte Manchester United, Tottenham ve Newcastle United'ın da ilgisinin devam ettiği yazıldı.Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Stegen'in Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.