Barcelona'da sakatlık şoku!

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.
Katalan ekibinin ligin 6. haftasında oynadığı Real Oviedo maçında Raphinha ve Joan Garcia sakatlık yaşamıştı.
Barcelona, Raphinha'nın 3 hafta, kaleci Garcia'nın ise 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
