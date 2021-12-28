Barcelona'da Kovid-19'a yakalanan futbolcuların sayısı 3'e çıktı

Barcelona'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Kovid-19'a yakalanan futbolcuların sayısı 3'e çıktı
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28 Aralık 2021 15:20
Daniel Alves da Silva
Daniel Alves da Silva
Barcelona
İspanya ekibi Barcelona'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.

Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.

Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

 

 


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