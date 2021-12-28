Barcelona'da Kovid-19'a yakalanan futbolcuların sayısı 3'e çıktı

İspanya ekibi Barcelona'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.
Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.
Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.
Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.
Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.