El Clasico'da Real Madrid'e 2-1'lik skorla boyun eğen Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın da gönderileceği söylentileri gündemden düşmüyor.
İspanyol basınında yer alan haberlerde; Katalan devinin yöneticilerinin, Real Madrid maçındaki yenilgiyi sürpriz olarak görmedikleri, şimdilik Hollandalı hocayı göndermeyi düşünmedikleri kaydedildi.
KADERİ 3 MAÇA BAĞLI!
Öte yandan İspanyol medyasında, Barcelona'nın gelecek 3 maçtaki alacağı sonuçlara göre, Koeman'ın durumunun yeniden masaya yatırılacağı belirtildi.
Barcelona, söz konusu süreçte ligde, Rayo Vallecano ve Alaves, Şampiyonlar Ligi'nde ise Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
İspanyol basınında yer alan haberlerde; Katalan devinin yöneticilerinin, Real Madrid maçındaki yenilgiyi sürpriz olarak görmedikleri, şimdilik Hollandalı hocayı göndermeyi düşünmedikleri kaydedildi.
KADERİ 3 MAÇA BAĞLI!
Öte yandan İspanyol medyasında, Barcelona'nın gelecek 3 maçtaki alacağı sonuçlara göre, Koeman'ın durumunun yeniden masaya yatırılacağı belirtildi.
Barcelona, söz konusu süreçte ligde, Rayo Vallecano ve Alaves, Şampiyonlar Ligi'nde ise Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.