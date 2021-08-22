Barcelona Bilbao deplasmanına takıldı

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.



Sam Mames Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta ikinci yarıya ev sahibi ekip golle başladı. Muniain'in asistinde Inigo Martinez 50. dakikada Bilbao'yu öne geçirdi. Barcelona yediği golün ardından çabuk reaksiyon vermeye çalıştı ancak aranan gol 75'te Depay ile geldi. Kalan dakikalarda iki takım da aradığı golü bulamayınca puanlar paylaşıldı.



Maçın 90+3. dakikasında Eric Garcia kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Öte yandan Barcelona'da Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, maçın 62. dakikasında Braithwaite'ın yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki Yusuf Demir, Leo Messi'den bu yana Barcelona formasıyla La Liga' da maça çıkan en genç yabancı futbolcu oldu.



Bu sonuçla Barcelona 4 puana yükselirken Athletic Bilbao ise puanını 2'ye yükseltti ve henüz bu sezon galibiyetle tanışamadı.



