İspanya LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak.Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanan mücadele, TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadele, Bilyoner TV ve S Sport ekranlarından izlenebilecek.Ricardo de Burgos'un yöneteceği maç öncesi iki takım da 38 puanda bulunuyor.Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Gavi, Raphinha, Fermin, LewandowskiOblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher, Griezmann, Alvarez.Ligde üst üste yaşadığı sürpriz kayıpların ardından liderlik avantajını kaybeden Barcelona, 1 maç fazlası bulunmasına rağmen Atletico Madrid ile aynı puanda bulunuyor.Barcelona, ligde çıktığı 18 maçta 50 gol atarken 20 de gol yedi. Hansi Flick'in öğrencileri bu süreçte 12 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.Atletico Madrid ise lige sallantılı başlasa da ilerleyen süreçte yolunu buldu ve aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye tırmanmayı başardı. Oynadığı son 11 resmi maçı da kazanan Atletico Madrid, 1 maçı eksik olmasına rağmen Barcelona ile aynı puanda, ikinci sırada yer alıyor.Atletico Madrid, ligde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Diego Simeone'nin öğrencileri bu süreçte 31 gol kaydederken kalesinde sadece 11 gol gördü.Maç öncesi LaLiga'da puan durumu şu şekilde;1- Barcelona (38) - 18 maç2- Atletico Madrid (38) - 17 maç3- Real Madrid (37) - 17 maç