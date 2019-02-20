Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez'in gol yollarındaki problemi, kulübünü düşündürüyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın çıktığı son 18 deplasman maçının 16'sında ilk 11 oynayan Suarez, gol atamadı. Son olarak 2015'teki Roma maçonda gol atan Suarez, 1507 dakikadır deplasmanlarda gol atamıyor.Suarez, bu süreçte BATE Borisov, Arsenal, Atletico Madrid, Gladbach, Manchester City, Celtic, PSG, Juventus, Sporting, Olympiakos, Juventus, Chelsea, Roma, Tottenham, Inter ve son olarak Lyon filelerini havalandıramadı.Uruguaylı forvet, ayrıca Camp Nou'da oynadığı son 4 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atamadı.Barça'yı endişelendiren gol orucu, aynı zamanda İspanya içerisinde de devam ediyor. Suarez, İspanya'da çıktığı son 3 maçta gol bulamadı.