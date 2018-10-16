Banvit'ten Fransız şampiyonuna 29 sayı fark!

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci hafta maçında Banvit, konuk ettiği Fransa şampiyonu Le Mans'ı farklı yenmeyi başardı.



Karşılaşma öncesi 2 gün önce vefat eden FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Banvit'ten Oliver, Morgan ve Perez'in basketlerine Fransız temsilcisi Hendrix, Tarpey ve Conger'in sayılarıyla karşılık verdi. İlk 5 dakikası 7-7'lik eşitlikle geçilen çeyreğin son bölümüne doğru baskısını artıran Banvit bu bölümü 20-15 önde tamamladı. İkinci periyoda Ragıp'ın pota altı basketiyle başlayan Banvit, daha sonra hücumlardan boş dönmeye başlayınca konuk ekip etkisini artırdı. Son bölümlere doğru top kayıpları artan Banvit buna karşın devreye 36-32 önde girmeyi başardı.

