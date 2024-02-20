Bandırmaspor'da Onur Göçmez yönetiminden ayrıldı

Onur Göçmez, Beşiktaş Kulübü yönetim kuruluna seçildiği için Bandırmaspor kulüp başkanlığı görevini bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'da Onur Göçmez yönetiminden ayrıldı
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20 Şubat 2024 16:36
Son güncelleme 20 Şubat 2024 16:37
Bandırmaspor'un Yönetim Kurulu ve Onursal Başkanı Onur Göçmez flaş bir karar aldı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Onur Göçmez'in kulüp yönetiminden istifa ettiği ama desteğini sürdüreceği söylendi.

Onur Göçmez, Beşiktaş Kulübü yönetim kuruluna seçildiği için Bandırmaspor kulüp başkanlığı görevini bıraktı.

Ayrıca yapılan açıklamada Onur Göçmez ile yerine seçilen Gürel Soylu'nun önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklamalarda bulunacağı söylendi.

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