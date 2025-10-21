21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
3-177'
21 Ekim
Newcastle-Benfica
2-079'
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-078'
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-280'
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-676'
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
1-377'
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-479'
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-087'
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-389'
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-090'
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-390'
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-177'

Bandırmaspor'da olağanüstü genel kurul kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

calendar 21 Ekim 2025 21:22 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 21:39
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Bandırmaspor'da olağanüstü genel kurul kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bandırmaspor Kulübü, yönetim kurulu başkanının öncülüğünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.

Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Bandırmaspor Kulübümüz, Yönetim Kurulu Başkanımızın öncülüğünde olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar vermiştir. Genel kurulumuz, 6 Kasım'da Bandırma Santral Kültür Merkezi'nde ilk toplantısını yapacaktır. Yasal çoğunluğun sağlanmaması taktirde ikinci toplantı, 14 Kasım'da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Bandırmasporumuzun geleceği adına büyük önem taşıyan bu süreçte, tüm genel kurul üyelerimizi ve camiamızı birlik olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.