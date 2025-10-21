Bandırmaspor'da olağanüstü genel kurul kararı

Bandırmaspor Kulübü, yönetim kurulu başkanının öncülüğünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.
Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Bandırmaspor Kulübümüz, Yönetim Kurulu Başkanımızın öncülüğünde olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar vermiştir. Genel kurulumuz, 6 Kasım'da Bandırma Santral Kültür Merkezi'nde ilk toplantısını yapacaktır. Yasal çoğunluğun sağlanmaması taktirde ikinci toplantı, 14 Kasım'da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Bandırmasporumuzun geleceği adına büyük önem taşıyan bu süreçte, tüm genel kurul üyelerimizi ve camiamızı birlik olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
