Mario Balotelli, son haftalarda sosyal medya üzerinden antrenman görüntüleri hakkında paylaşımlar yapmaya devam ediyor.



Bu paylaşımlar beraberinde çeşitli dedikoduları da getirdi.



Adı Suudi Arabistan, ABD ve İtalya'daki kulüplerle anılsa da, Balotelli şu anda bireysel olarak çalışmayı sürdürüyor. Balotelli, kendisi hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanlayarak, doğru projeyi bulana kadar formunu korumaya odaklandığını belirtti.



PERFORMANSI



Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 16 maçta forma giyen tecrübeli forvet, 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.





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