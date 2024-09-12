Balotelli'den dedikodulara yanıt!

Mario Balotelli, sosyal medya hesaplarından yaptığı bireysel antrenman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Balotelli'den dedikodulara yanıt!
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12 Eylül 2024 13:31
Mario Balotelli, son haftalarda sosyal medya üzerinden antrenman görüntüleri hakkında paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Bu paylaşımlar beraberinde çeşitli dedikoduları da getirdi.

Adı Suudi Arabistan, ABD ve İtalya'daki kulüplerle anılsa da, Balotelli şu anda  bireysel olarak çalışmayı sürdürüyor. Balotelli, kendisi hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanlayarak, doğru projeyi bulana kadar formunu korumaya odaklandığını belirtti. 

PERFORMANSI

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 16 maçta forma giyen tecrübeli forvet, 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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