05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Bale: "Real Madrid'in 9 numaraya ihtiyacı var"

Real Madrid'in eski yıldızı Gareth Bale, İspanyol devinin gerçek bir 9 numaraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

calendar 05 Kasım 2025 18:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Bale: 'Real Madrid'in 9 numaraya ihtiyacı var'
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Liverpool'a 1-0'lık skorla kaybetti. İspanyol devinde özellikle hücumda etkili olamadı.

Real Madrid'in eski yıldızı Gareth Bale, Liverpool maçını değerlendirdi ve takımın gerçek bir 9 numaraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Liverpool deplasmanında Real Madrid'in hücum yönünde eksik kaldığını vurgulayan Bale, "Bence bu, konuştuğumuz o kıvılcımdı. Mbappe ve Vinicius'tan herhangi bir sihir görmedik. Sahadaki herkesten açıkça daha hızlılar ama belki de bunu yapamıyorlar çünkü ceza sahasında pas bekleyen kimse yok. Belki de hücumların etrafında şekilleneceği dokuz numaraları eksik." dedi.


Real Madrid'in Liverpool'a kaybettiği karşılaşmada İspanyol devinde en uçta Kylian Mbappe ile birlikte Vinicius Junior görev yapmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
