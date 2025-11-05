Bale: 'Real Madrid'in 9 numaraya ihtiyacı var'

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Liverpool'a 1-0'lık skorla kaybetti. İspanyol devinde özellikle hücumda etkili olamadı.Real Madrid'in eski yıldızı Gareth Bale, Liverpool maçını değerlendirdi ve takımın gerçek bir 9 numaraya ihtiyacı olduğunu söyledi.Liverpool deplasmanında Real Madrid'in hücum yönünde eksik kaldığını vurgulayan Balededi.Real Madrid'in Liverpool'a kaybettiği karşılaşmada İspanyol devinde en uçta Kylian Mbappe ile birlikte Vinicius Junior görev yapmıştı.