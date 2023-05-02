Bakü'de Haydar Aliyev'in 100. yıldönümü anısına turnuva

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev'in 100. yıldönümü anısına Uluslararası Minifutbol Turnuvası düzenlendi. Azerbaycan Minifutbol Federasyonu'nun (AMF) organizasyonunda düzenlenen turnuvanın muhteşem açılış etkililiğine Türkiye, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'daki büyükelçileri de katıldı.10 ülkenin mücadele ettiği turnuvada Türkiye Milli takımı da yer aldı. Avrupa Şampiyonası düzeyinde düzenlenen turnuvanın açılış töreninde Türkiye Milli Takımı'nın adı anılınca tribünlerde büyük heyecan yaşandı. Tribünlerden "Bir bedende iki can, Türkiye-Azerbaycan" tezahüratları yapıldı. Bütün bunlar Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik, dostluk ve samimiyetin gücünü bir kez daha gösterdi. Halkların dostluğu ve kardeşliği sonsuz ve sarsılmaz olduğu yeniden kanıtlandı.Bu arada Türkiye turnuvanın ilk maçında Ukrayna'ya 3-2 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların bir sonraki rakibi Fransa Milli Takımı olacak. Turnuva 6 Mayıs tarihinde bitecek.