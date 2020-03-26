Bakan Koca'dan koronavirüs için yeni bilgilendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste yeni vaka sayısını ve kayıplarımızı açıkladı.

Haber; Sporx.com
Bakan Koca'dan koronavirüs için yeni bilgilendirme
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26 Mart 2020 22:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumu paylaştı.

Bakan Koca, koronavirüste vaka sayısının 3629'a yükseldiğini belirtirken, 75 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gün gün rakamlar

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629

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