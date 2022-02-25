Bahia otobüsüne bombayla saldırı!

Brezilya'da Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanan maç öncesinde ev sahibi Bahia'nın otobüsüne bomba atıldı. Olayda kaleci Danilo ile Matheus yaralanarak maç kadrosunda çıkarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Bahia otobüsüne bombayla saldırı!
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25 Şubat 2022 04:06
Brezilya'da Bahia ile Sampaio Correa arasında oynacak maç öncesi akıl almaz bir olay yaşandı.

Bahia'dan yapılan açıklamada, "Takım otobüsü içinde bomba patladı ve futbolcular yaralandı. Kaleci Danilo'nun yüzüne şarapnel parçaları geldi ve hastaneye sevk edildi. Bu sırada takım otobüsü yanında gitmekte olan bir araç da seyirden çıkarak kaza yaptı." denildi.

Maçın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya gelen Bahia takımını taşıyan otobüse bombayla saldırı düzenlendiği belirtildi. Otobüs içerisinde birçok futbolcunun vücudunda kesikler oluşurken kaleci Danilo Fernandes'in gözüne yakın bir yerden yüzünde kesik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan Danilo Fernandes'in yanı sıra Matheus'un da tedavi altına alındığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Karşılaşma öncesinde yaşanan olaya rağmen Bahia takımı maça çıkma kararı aldı. Olaylar sonrası oynanan maçta Bahia, sahasında Sampaio Correa'yı Daniel ve Rodallega'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Kaleci Danilo Fernandes'in olaydan sonra çekilen fotoğrafı



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