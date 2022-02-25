Bahia otobüsüne bombayla saldırı!

🚌Brezilya'da Bahia ve Sampaio Correa arasında oynanan maç öncesinde ev sahibi Bahialı oyuncuları taşıyan otobüse patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi.



🩹Olayda Bahia kalecisi Danilo Fernandes ile Matheus maç kadrosundan çıkarılarak ayakta tedavi için hastaneye gönderildi https://t.co/QAaCEghxM9



— Sporx (@sporx) February 25, 2022

Brezilya'da Bahia ile Sampaio Correa arasında oynacak maç öncesi akıl almaz bir olay yaşandı.Bahia'dan yapılan açıklamada, "denildi.Maçın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya gelen Bahia takımını taşıyan otobüse bombayla saldırı düzenlendiği belirtildi. Otobüs içerisinde birçok futbolcunun vücudunda kesikler oluşurken kaleci Danilo Fernandes'in gözüne yakın bir yerden yüzünde kesik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Saldırıda yaralanan Danilo Fernandes'in yanı sıra Matheus'un da tedavi altına alındığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.Karşılaşma öncesinde yaşanan olaya rağmen Bahia takımı maça çıkma kararı aldı. Olaylar sonrası oynanan maçta Bahia, sahasında Sampaio Correa'yı Daniel ve Rodallega'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.