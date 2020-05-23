Al Hilal ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis, kendisine sunulan yeni kontratı kabul etti.34 yaşındaki Senegal asıllı Fransız yıldıza 1 yıllık zamlı yeni sözleşme önerildiği ve kariyerine Al Hilal'de devam edeceği belirtildi.Gomis, Galatasaray'da 42 maçta 32 gol, 6 asistle oynadıktan sonra Al Hilal'de 74 maçta 54 kez fileleri sarsıp, 10 asist yaptı.