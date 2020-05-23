Bafetimbi Gomis, zammı kaptı

Al Hilal ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis, yeni kontratı kabul etti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Bafetimbi Gomis, zammı kaptı
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23 Mayıs 2020 13:56
Al Hilal ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis, kendisine sunulan yeni kontratı kabul etti.

34 yaşındaki Senegal asıllı Fransız yıldıza 1 yıllık zamlı yeni sözleşme önerildiği ve kariyerine Al Hilal'de devam edeceği belirtildi.

Gomis, Galatasaray'da 42 maçta 32 gol, 6 asistle oynadıktan sonra Al Hilal'de 74 maçta 54 kez fileleri sarsıp, 10 asist yaptı.

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