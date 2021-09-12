Ayhancan Güven'den son haftada podyum

Ayhancan Güven, Porsche Supercup serisinde son haftayı podyumla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ayhancan Güven'den son haftada podyum
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12 Eylül 2021 15:44
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup serisinin son haftasını podyumla tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Ayhancan Güven, İtalya'nın Monza kentinde düzenlenen son hafta organizasyonunda ilk yarışı birinci, ikinci yarışı ise üçüncü sırada bitirdi.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ın noktalanmasının ardından bu sezon Porsche Carrera Cup'ta mücadele etmeyi sürdürecek.


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