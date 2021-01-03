Ayhan Akman: 'Beşiktaş, Ghezzal'i aradı'

Ayhan Akman, Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında değerlendirdi.



İşte Ayhan Akman'ın yorumları:



"Welinton ve Vida, muhteşem bir ikili olmaya başladılar. Bu ikili uzun bir süreden sonra beraber oynamaya başladı. Rosier de bunlara katıldı. Belki bugün Rıdvan'ı kullanmadı hoca ama herhalde N'Sakala'yı küstürmeme adına oynattı. Belki de Lennon'a karşı fizik ve tecrübe olarak N'Sakala daha iyi olduğu için tercih etti.



Beşiktaş, Aboubakar ve Ghezzal'ı arıyor. Ghezzal'ın oyun aklını arıyor. Top tutmasını, çalım atmasını, birebirdeki yeteneğini arıyor. Bu maçın özelinde N'Koudou'ya kaldı bu işler. Rosier ve N'Sakala'dan da katkıyı alamadı. Maçın kader adamı N'Koudou'ydu. Birebirde geçti, iki pozisyonda penaltı çıkarttı. O yüzden Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı."



