Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Axel Toupane, Warriors'ın antrenman kampına katılacak

Fransız forvet Axel Toupane'in, Golden State Warriors'a 10 günlük bir antrenman kampı için katılacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Fransız forvet Axel Toupane'in, Golden State Warriors'a 10 günlük bir antrenman kampı için katılacağı bildirildi.

Takımın 1 Aralık'ta başlayacak antrenman kampına davet alacak olan Toupane, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezonun sonundan beri hedefim NBA'e geri dönmekti. Forma olmam kaydıyla ve sahip olduğum tecrübeyle, gerçek bir şansım olduğunu biliyorum. Oyuncuları daha iyi tanıyorum, oyunumu daha iyi biliyorum, genel olarak üç yıl öncesine göre daha uyumluyum."

28 yaşındaki oyuncu, NBA'de 25 normal sezon maçında görev almıştı. 

2015-16 sezonunda Denver Nuggets formasıyla 21 maça çıkan Toupane, maç başına 3.6 sayı ve 1.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Daha sonra 2016-17 sezonunda Milwaukee Bucks ve New Orleans Pelicans için iki maçta oynamış olan Toupane, NBA'den ayrıldığından beri, bu sezon Zalgiris Kaunas, Olympiacos, Unicaja ve son olarak SIG Strasbourg formaları giymişti.

Toupane ayrıca 2017 EuroBasket ve 2019 FIBA Dünya Kupası gibi etkinliklerde Fransız milli takımının bir üyesi olmayı sürdürmüştü.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal