Fransız forvet Axel Toupane'in, Golden State Warriors'a 10 günlük bir antrenman kampı için katılacağı bildirildi.



Takımın 1 Aralık'ta başlayacak antrenman kampına davet alacak olan Toupane, şu ifadeleri kullandı:



"Geçen sezonun sonundan beri hedefim NBA'e geri dönmekti. Forma olmam kaydıyla ve sahip olduğum tecrübeyle, gerçek bir şansım olduğunu biliyorum. Oyuncuları daha iyi tanıyorum, oyunumu daha iyi biliyorum, genel olarak üç yıl öncesine göre daha uyumluyum."



28 yaşındaki oyuncu, NBA'de 25 normal sezon maçında görev almıştı.



2015-16 sezonunda Denver Nuggets formasıyla 21 maça çıkan Toupane, maç başına 3.6 sayı ve 1.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Daha sonra 2016-17 sezonunda Milwaukee Bucks ve New Orleans Pelicans için iki maçta oynamış olan Toupane, NBA'den ayrıldığından beri, bu sezon Zalgiris Kaunas, Olympiacos, Unicaja ve son olarak SIG Strasbourg formaları giymişti.



Toupane ayrıca 2017 EuroBasket ve 2019 FIBA Dünya Kupası gibi etkinliklerde Fransız milli takımının bir üyesi olmayı sürdürmüştü.



