Avustralya Açık'ta Bautista Agut ve Linette, 4. tura kaldı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Roberto Bautista Agut ve tek kadınlarda Magda Linette, 4. tura çıktı.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün maçları tamamlandı.



Turnuvanın 24 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut, Avustralya Açık'ta 5 kez final oynayan dünya 66 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray'yi 6-1, 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yendi.



Günün son maçında dünya 45'incisi Polonyalı Magda Linette, 19 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova karşısında 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.



Bautista Agut'un ABD'li Tommy Paul'un rakibi olduğu 4. turda, Linette ise Fransız Caroline Garcia ile eşleşti.



- 7. gün programı



Avustralya Açık'ta 4. tur maçları, yarın başlayacak.



Öne çıkan tek erkekler müsabakalarında Yunan Stefanos Tsitsipas (3) ile İtalyan Jannik Sinner (15) ve Kanadalı Felix Auger-Aliassime (6) ile Çek Jiri Lehecka karşılaşacak.



Tek kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek (1) ile Kazak Elena Rybakina (22) ve ABD'li Jessica Pegula (3) ile Çek Barbora Krejcikova (20) mücadele edecek.





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