Antalya'da düzenlenen 2025 Avrupa Snooker Şampiyonası başladı.



Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki organizasyon 16, 18 ve 21 yaş altı ile büyük erkekler kategorilerinde gerçekleştiriliyor.



Şampiyonada Türkiye'yi 16 sporcu temsil ediyor.



Sporcuların Avrupa şampiyonluğu için mücadele edeceği organizasyon, 22 Mart'ta sona erecek.



