Avrupa'da rekor kıran sporcuların hedefi Tokyo'da da madalya

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Büşra Nur Tırıklı, Oğuz Akbulut ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, gümüş madalya elde eden Öznur Akbulut ile bronz madalyaya ulaşan Havva Elmalı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da kürsüye çıkmayı hedefliyor.



Avrupa'da madalya kazanan görme engelli milli sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.



Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda F11/12 kategorisi disk atmada Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Büşra Nur Tırıklı, "Disiplinli çalışmamı sürdürerek yeni başarılar elde edeceğim. 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum, Avrupa rekoru kırdım, İstiklal Marşı'mızı okuttum, çok mutluyum." diye konuştu.



Ay-yıldızlı sporcu, "Tokyo'da da bu heyecanı, bu mutluluğu yaşamak için çok yoğun çalışıyorum, madalya kazanmak en büyük arzum." ifadelerini kullandı.



Yarışa çıkarken elde edeceği derecenin rekor olacağını tahmin etmediğini ifade eden Büşra Nur Tırıklı, şunları kaydetti:



"Benim daha önce disk atmada 32 metre atmışlığım vardı, şampiyonada bunu 34 metreye çıkarttım. Derecem Avrupa rekoruymuş, yani duyunca çok mutlu oldum, çok sevindim. Ülkemize madalyanın yanı sıra bir rekor getirmek ayrı bir onur oldu."



Tokyo için kamp çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Büşra Nur Tırıklı, "Kamplarım çok yoğun geçiyor, Metin hocam hiç bırakmıyor, gerçekten çok yoğun antrenman yapıyorum. Tabii ki 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya alabilmek için her şeyi yapacağım. İnşallah kaza, bela olmadığı sürece Tokyo'da da madalya neden olmasın. Hedefim altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak. Marşımızı duymak, tekrardan o anı yaşamayı yine istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- Oğuz Akbulut: "Eşimle beraber evimize bir altın, bir gümüş madalya kazandırdık"



Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan bir diğer milli sporcu Oğuz Akbulut, yaklaşık 11 yıldır Görme Engelliler Spor Federasyonuna bağlı olarak spor yaptığını belirterek, "Her başarının altında çok büyük emekler, çok büyük zahmetler yatar. Biz de çok çalışarak, çok fedakarlık göstererek buralara geldik. Önceki Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olmuştum, unvanımı koruyarak ve Avrupa rekoru kırarak bu yıl da Avrupa şampiyonu oldum. Bayrağımızı en üste, hak ettiği yere çektirdik ve İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Çok mutluyuz, çok gururluyuz." diye konuştu.



Aynı şampiyonada eşi Öznur Akbulut'un da gümüş madalya kazandığını hatırlatan milli sporcu, "Eşimle beraber evimize bir altın, bir gümüş madalya kazandırdık." ifadesini kullandı.



Oğuz Akbulut, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bu başarının daha iyisini sergileyerek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.



Avrupa'da gelen rekorun Tokyo için madalya umutlarını artırdığını dile getiren milli sporcu, "Altın madalyanın rekorla gelmesi bize ekstra bir motivasyon ve moral verdi. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da inşallah madalya alacağız ama rengini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.



Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Öznur Akbulut da "Bizim başarımız birlikte el ele, güçlü bir şekilde ilerleyerek geldi. Atletizm bireysel bir spor ama biz bir takım olarak hep beraber ilerledik." diye konuştu.



Öznur Akbulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çok zorlandıklarını ama yine de yılmadıklarını kaydederek, "Benim 4 Avrupa şampiyonluğum var, 3 Dünya Oyunları üçüncülüğüm var, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na da katıldım, inşallah buraya da gitmeye hak kazanırım. Güçlü bir şekilde yılmadan ilerliyoruz. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyiz. İnşallah Tokyo'dan da madalya ile ülkemize döneriz." şeklinde görüş belirtti.



- Sevda Kılınç Çırakoğlu: "Fatma Şahin, ailemle konuşarak destek sağladı"



Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazanan Sevda Kılınç Çırakoğlu, 1500 metre ve 200 metre branşlarında da koştuğunu, Türkiye'yi 3 kategoride temsil ettiğini, Tokyo Parilimpik Oyunları'nda da 3 branşta yarışacağını belirterek, "Gaziantepliyim, orada yaşıyorum. Atletizmle rehabilitasyon amaçlı bir kulüp bizi gördüğünde tanıştım. 2009'dan beridir bu sporu yapıyorum, 2013'te milli takıma girdim." şeklinde bilgi verdi.



Sevda Kılınç Çırakoğlu, Tokyo'da da kürsüde olmak istediğini dile getirerek, "1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan, 400 metreyi 60 saniyenin altında koşan ilk Türk görme engelli kadın atlet unvanına sahibim. Ülkemize 2 Türkiye rekoru, bir de Avrupa'dan altın madalya kazandırdım, bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okuduk. Bu benim için çok gurur vericiydi. Şimdi Tokyo Paralimpik Oyunları var, orada da Allah'ın izniyle kürsünün herhangi bir basamağında olmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.



Asıl hedefinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları olduğunu da kaydeden Sevda, "Paris'te rekorlu bir şampiyonluk kazanma hedefim var. Umuyoruz ki en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürerek bu başarıyı elde edeceğiz." diye konuştu.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in spora devam etmesinde büyük katkısı olduğunu dile getiren ay-yıldızlı sporcu, şunları ifade etti:



"Ailem beni koruma endişelerinden dolayı antrenmanlara göndermiyordu. Ben de o zaman Aile Bakanı olan Şahin'e mektup yazdım. Geri dönüş sağladı, kendisi gelip ailemle konuştu. Destekleri hep arkamdaydı, yurt dışına müsabakaya gittiğim zaman bile arattırıp 'bir sıkıntı, bir sorun' var mı diye kontrol ettirdiğini biliyorum. Bu anlamda kendisinin destekleri çok büyük."



Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda iki bronz madalya elde eden Havva Elmalı da 17 yaşında ve lise öğrencisi olduğunu belirterek, "Dünya Gençler Şampiyonası'nda 1500 ve 800 metrede rekor kırdım ve altın madalya kazandım, 400 metrede ikinci oldum, Avrupa Şampiyonası'nda da 1500 metre ve 400 metrede bronz madalya kazandım. Şimdi inşallah ertelenmezse Tokyo Paralimpik Oyunları'na hedef koydum. Orası için rakiplerim benden çok tecrübeli ama ben de ilk 3'e girmeyi hedefledim. Ancak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalyaya doğru yürüyeceğim." açıklamasında bulundu.



