La Liga'nın 22. haftasında, sahasındaile karşılaştı. Atletico Madrid, Real Betis'eyenilirken bu sezon 2. mağlubiyetini aldı ve lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü.Real Betis'e galibiyeti getiren tek golü, 64. Sergio Canales attı. Atletico Madrid ise 18 maç sonra yenildi. Atletico'nun yeni transferi Morata ise, 90 dakika sahada kaldı.Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 44 puanla 2. sırada kaldı. Betis ise 32 puanla 6. sıraya çıktı.La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Betis ise Legane ile deplasmanda karşılaşacak.