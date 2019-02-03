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Atletico'ya şampiyonluk yolunda büyük yara!

La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, Real Betis'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Kaynak: Sporx.com
Atletico'ya şampiyonluk yolunda büyük yara!
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03 Şubat 2019 20:10
La Liga'nın 22. haftasında Real Betis, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Atletico Madrid, Real Betis'e 1-0 yenilirken bu sezon 2. mağlubiyetini aldı ve lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü.

Real Betis'e galibiyeti getiren tek golü, 64. Sergio Canales attı. Atletico Madrid ise 18 maç sonra yenildi. Atletico'nun yeni transferi Morata ise, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 44 puanla 2. sırada kaldı. Betis ise 32 puanla 6. sıraya çıktı.

La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Betis ise Legane ile deplasmanda karşılaşacak.

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