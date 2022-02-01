İspanya La Liga devi Atletico Madrid, sol kanada takviye yaptı.
Madrid ekibi, Lille'den Reinildo Mandava'nın transferini resmen açıkladı.
Atletico Madrid, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon Lille formasıyla 27 resmi maça çıkan Mozambikli futbolcu, 1 gol kaydetti.
Madrid ekibi, Lille'den Reinildo Mandava'nın transferini resmen açıkladı.
Atletico Madrid, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon Lille formasıyla 27 resmi maça çıkan Mozambikli futbolcu, 1 gol kaydetti.