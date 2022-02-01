Atletico'dan sola takviye: Reinildo!

Atletico Madrid, Lille'den sol bek Reinildo Mandava'yı transfer etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Atletico'dan sola takviye: Reinildo!
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01 Şubat 2022 01:09
İspanya La Liga devi Atletico Madrid, sol kanada takviye yaptı.

Madrid ekibi, Lille'den Reinildo Mandava'nın transferini resmen açıkladı.

Atletico Madrid, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Lille formasıyla 27 resmi maça çıkan Mozambikli futbolcu, 1 gol kaydetti.



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