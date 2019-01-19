'in 18. haftasında, sahasında'u konuk etti. 90 dakika sonunda Atiker Konyaspor, Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.Atiker Konyaspor'un mücadeledeki gollerini 45. dakikada Ömer Ali Şahiner, 57. dakikada Volkan Fındıklı kaydetti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golünü ise 59. dakikada Taylan Antalyalı attı.Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor, Süper Lig'de puanını 28'e çıkarırken, BB. Erzurumspor ise 16 puanda kaldı.Aykut Kocaman göreve geldikten sonra Atiker Konyaspor ligde oynadığı 6 maçta sadece 1 yenilgi alırken 6 maçta 11 puan topladı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.