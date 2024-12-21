Athletic Bilbao, geriden gelip üç puanı aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Athletic Bilbao, Osasuna'ya konuk oldu. Estadio El Sadar Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 31'de Gorka Guruzeta ile 74'te Alejandro Berenguer kaydetti. Osasuna'nın tek golünü ise 25'te Lucas Torro attı.



Ernesto Valverde'nin ekibi Bilbao, bu galibiyetin ardından puanını 36 yaptı. Osasuna, 25 puanda kaldı.



İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Osasuna, Atletico Madrid'e konuk olacak.