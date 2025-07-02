Aslı Tecimer, Galatasaray Daikin'e transfer oldu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, smaçör Aslı Tecimer'i renklerine bağladığını duyurdu.

calendar 02 Temmuz 2025 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 15:38
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Aslı Tecimer, Galatasaray Daikin'e transfer oldu
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında smaçör Aslı Tecimer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ile davetliler katıldı.

İmzaların atılmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray TV YouTube kanalına yaptığı açıklamada, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Benim için böyle büyük bir camianın parçası olmak çok önemli. Umarım sakatlıksız güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.


Aslı Tecimer, geçen sezon Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde en iyi smaçör seçildi.

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