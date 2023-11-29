Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray'da taraftarlar, tüm biletleri tüketti.
Kapalı gişe oynanacak olan mücadelede CimBom'un en önemli kozlarından biri tribünde bulunan yaklaşık 50 binin üzerindeki taraftarı olacak.
Dış basında Sarı-Kırmızılılar ile ilgili özetle şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray taraftarlarının, 30 yıl önce United'ı selamlayan ses duvarını 52.600 kapasiteli RAMS Park'ta taklit edebileceklerine şüphe yok. Bu deplasman, Avrupa futbolunun en zorlu görevlerinden biri. ManU 30 yıl sonra, Türk takımıyla bir başka ölüm kalım mücadelesi için 'cehenneme' dönecek."
Kapalı gişe oynanacak olan mücadelede CimBom'un en önemli kozlarından biri tribünde bulunan yaklaşık 50 binin üzerindeki taraftarı olacak.
Dış basında Sarı-Kırmızılılar ile ilgili özetle şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray taraftarlarının, 30 yıl önce United'ı selamlayan ses duvarını 52.600 kapasiteli RAMS Park'ta taklit edebileceklerine şüphe yok. Bu deplasman, Avrupa futbolunun en zorlu görevlerinden biri. ManU 30 yıl sonra, Türk takımıyla bir başka ölüm kalım mücadelesi için 'cehenneme' dönecek."
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