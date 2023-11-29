Aslantepe Manchester maçında kapalı gişe!

Galatasaraylı taraftarlar, Manchester United maçının biletletini tüketti. RAMS Park'taki mücadele kapalı gişe oynanacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aslantepe Manchester maçında kapalı gişe!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2023 11:48
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray'da taraftarlar, tüm biletleri tüketti.

Kapalı gişe oynanacak olan mücadelede CimBom'un en önemli kozlarından biri tribünde bulunan yaklaşık 50 binin üzerindeki taraftarı olacak.

Dış basında Sarı-Kırmızılılar ile ilgili özetle şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray taraftarlarının, 30 yıl önce United'ı selamlayan ses duvarını 52.600 kapasiteli RAMS Park'ta taklit edebileceklerine şüphe yok. Bu deplasman, Avrupa futbolunun en zorlu görevlerinden biri. ManU 30 yıl sonra, Türk takımıyla bir başka ölüm kalım mücadelesi için 'cehenneme' dönecek."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery