Arsenal yavaş yavaş dağılıyor

Premier Lig'in 27. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal 0-0 berabere kaldı.



The City Ground'da oynanan maçta iki takımın da etkisiz performansları sonrası puanlar paylaşıldı ve iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte ligdeki son 2 maçında 5 puan kaybeden Arsenal 54 puana ulaşırken, 3 maçtır kazanamayan Nottingham Forest 48 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest evinde Manchester City'yi ağırlarken, Arsenal deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.



