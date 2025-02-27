Arsenal yavaş yavaş dağılıyor

Premier Lig'in 27. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal 0-0 berabere kaldı.
The City Ground'da oynanan maçta iki takımın da etkisiz performansları sonrası puanlar paylaşıldı ve iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 2 maçında 5 puan kaybeden Arsenal 54 puana ulaşırken, 3 maçtır kazanamayan Nottingham Forest 48 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest evinde Manchester City'yi ağırlarken, Arsenal deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.
The City Ground'da oynanan maçta iki takımın da etkisiz performansları sonrası puanlar paylaşıldı ve iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 2 maçında 5 puan kaybeden Arsenal 54 puana ulaşırken, 3 maçtır kazanamayan Nottingham Forest 48 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest evinde Manchester City'yi ağırlarken, Arsenal deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<