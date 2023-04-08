Arsenal, Orkun Kökçü için devrede

Arsenal'in, Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile ilgilendiği aktarıldı. İngiliz basınında yer alan haberde, bu transferin Arsenal'e 30 milyon sterlin'e mal olacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, Orkun Kökçü için devrede
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08 Nisan 2023 18:05
Feyenoord'da bu sezon başarılı performansı ile dikkat çeken milli futbolcumuz Orkun Kökçü için Arsenal devrede.

The Sun'da yer alan habere göre, 2019-2020 sezonundan bu yana milli futbolcumuzu takip eden Arsenal'in, artık Orkun'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haberin detaylarında 22 yaşındaki futbolcunun transferinin Arsenal'e 30 milyon sterlin'e mal olacağı yazıldı.

Orkun'un yaşına da değinirlirken, 22 yaşındaki futbolcunun Arsenal'in genç kadrosu için uygun bir profil olduğu kaydedildi.

Öte yandan Arsenal dışından Orkun Kökçü ile Brighton, Leicester City, Tottenham ve Sevilla'nın da ilgilendiği öne sürüldü.

Bu sezon Feyenoord'da 37 maça çıkan Orkun Kökçü 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

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