Arsenal'e Madueke'den kötü haber!

Arsenal'e Nodi Madueke'den kötü haber geldi.
The Athletic'te yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcunun diz sakatlığının ardından 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Madueke, Manchester City ile oynanan maçta sakatlık yaşamıştı.
Madueke, Arsenal'de bu sezon 6 maçta forma şansı bulmuştu.
