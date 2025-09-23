23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Arsenal'e Madueke'den kötü haber!

Arsenal forması giyen Noni Madueke, sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak.

calendar 23 Eylül 2025 12:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal'e Nodi Madueke'den kötü haber geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcunun diz sakatlığının ardından 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Madueke, Manchester City ile oynanan maçta sakatlık yaşamıştı.

Madueke, Arsenal'de bu sezon 6 maçta forma şansı bulmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
