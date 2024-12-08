Arsenal, Craven Cottage'da yara aldı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Fulham, 11. dakikada Raul Jimenez'in golüyle öne geçti. Arsenal, 52. dakikada William Saliba ile eşitliği sağladı.



3 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, 29 puanda kaldı ve 1 maç fazlasına karşın Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Fulham ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 23 yaptı.



Arsenal, gelecek hafta Everton'ı ağırlayacak. Fulham ise Liverpool deplasmanına gidecek.



