Arsenal, Craven Cottage'da yara aldı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Fulham, 11. dakikada Raul Jimenez'in golüyle öne geçti. Arsenal, 52. dakikada William Saliba ile eşitliği sağladı.
3 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, 29 puanda kaldı ve 1 maç fazlasına karşın Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Fulham ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 23 yaptı.
Arsenal, gelecek hafta Everton'ı ağırlayacak. Fulham ise Liverpool deplasmanına gidecek.
Fulham, 11. dakikada Raul Jimenez'in golüyle öne geçti. Arsenal, 52. dakikada William Saliba ile eşitliği sağladı.
3 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, 29 puanda kaldı ve 1 maç fazlasına karşın Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Fulham ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 23 yaptı.
Arsenal, gelecek hafta Everton'ı ağırlayacak. Fulham ise Liverpool deplasmanına gidecek.