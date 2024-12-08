Arsenal, Craven Cottage'da yara aldı

Arsenal, Fulham ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Liverpool'u takibinde kritik 2 puan bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal, Craven Cottage'da yara aldı
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08 Aralık 2024 20:06
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fulham, 11. dakikada Raul Jimenez'in golüyle öne geçti. Arsenal, 52. dakikada William Saliba ile eşitliği sağladı.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, 29 puanda kaldı ve 1 maç fazlasına karşın Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Fulham ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 23 yaptı.

Arsenal, gelecek hafta Everton'ı ağırlayacak. Fulham ise Liverpool deplasmanına gidecek.

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