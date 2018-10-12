Arjantin Milli takımı, hazırlık maçında Irak'ı 4-0 mağlup etti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçta Arjantin, 18. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Roberto Pereyra ile durumu 2-0 yapan Arjantin'e farkı getiren golleri 82. dakikada German Pezzella ve 90. dakikada Franco Cervi kaydetti.
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçta Arjantin, 18. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Roberto Pereyra ile durumu 2-0 yapan Arjantin'e farkı getiren golleri 82. dakikada German Pezzella ve 90. dakikada Franco Cervi kaydetti.
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