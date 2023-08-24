Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in efsane oyuncu Magic Johnson'ın önünde en iyi point guard olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz haftalarda NBA tarihinin en iyi point guardının kim olduğuna dair hararetli bir tartışma yaşanırken, birçok insan bu argümanı Stephen Curry ile Magic Johnson arasında sürdürüyordu.



Arenas da bu konuya değinerek, Magic'in bir oyun kurucu olarak değerlendiriliyor olması durumunda insanların James'i de dikkate alması gerektiğini ifade etti:



"Eğer Magic'i en iyi oyun kurucu olarak seçiyorsanız, ben de LeBron'u seçerim. Şu anda LeBron 1 numaralı oyun kurucudur. Öyle olmadığını iddia etseler de, kendisi her sene takımının asist lideri olmuş biri. Tüm zamanların en iyi oyun kurucu olması lazım.



LeBron, Magic 2.0'ydi. NBA'e geldiğinde Michael Jordan'ın sıçrama yeteneğine sahip olan bir Magic Johnson gibiydi. Magic'i oyun kurucu olarak seçecekseniz, LeBron'u bu pozisyondaki gelmiş geçmiş en iyisi olarak görmek zorundasınız."



LeBron, kariyeri boyunca 10.141 asist yapan ve bu alanda tarihte 7. sırada yer alan Magic'in önünde, 10.420 asistle 4. sırada yer alıyor. James aynı zamanda NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu konumunda.



