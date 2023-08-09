Arenas: "LeBron 38'inde böyleyse, 31'inde yavaşlayanları nasıl kabul edeceğiz?"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 38 yaşında gösterdiği üst düzey performansın, diğer oyuncuları strese soktuğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Arenas: 'LeBron 38'inde böyleyse, 31'inde yavaşlayanları nasıl kabul edeceğiz?'
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09 Ağustos 2023 13:14
Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 38 yaşında gösterdiği üst düzey performansın, diğer oyuncuları strese soktuğunu söyledi.

Arenas, James'in ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği olağanüstü performansı nedeniyle başkaları üzerinde ciddi düzeyde stres yarattığını belirtti:

"İnsanlar üzerinde çok fazla baskı oluşturuyor. 39 yaşında bu yaptıkları, 30 yaşındakileri çaylakmış gibi gösteriyor. Şimdi 38 ve 39 yaşındakilerin artık neler yapabileceğini gördüğümüz için, ileride oyuncular 31-32 yaşına girdiklerinde yavaşlıyor gibi gözükürse bunu nasıl kabul ederiz bilmiyorum."

2022-23 sezonunda James, NBA'in halen önde gelen oyuncuları arasında olduğunu göstermişti. Maç başına ortalama 28.9 sayı, 8.3 ribaund ve 6.8 asist ile etkileyici bir performans sergilemiş olan LeBron, sezonu %32.1 üçlük ve %50.0 genel şut isabetiyle kapatmıştı.

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