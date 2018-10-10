Hürriyet'in haberine göre

ARDA TURAN'IN AÇIKLAMASI;

Arda Turan, şarkıcı Berkay ile neden kavga etti? Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan Gizli Kalsın'da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı., kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı."Kavga, Arda Turan'ın Berkay'ın eşine 'Çok güzel kızsın bekar olsan seni kaçırmazdım' demesiyle başlıyor. Buna çok sinirlenen Berkay da Turan'a ''Gel seninle bir konuşalım'' diyor. Ve Turan, Berkay'a kafa atıyor."Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ise konu hakkında yaptığı açıklamada;:dediği anda Arda gelip yumruk attı. Olay sonrası Arda eline bir silah alıp sabah hastaneye Berkay'ın yanına geldi. 'Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim." dedi.