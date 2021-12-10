Arda Turan: "Roma'yı kim fethetti"

Arda Turan, Galatasaray'ın Lazio'yla 0-0 berabere kalıp UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak tur atladığı maç sonu paylaşımıyla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Turan: 'Roma'yı kim fethetti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2021 03:05
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Lazio maçı sonrası paylaşım yaptı.

Kişisel Instagram hesabından maç sonu paylaşımı yapan Arda Turan, "Roma'yı kim fethetti" ifadelerini kullandı. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan ancak takımla birlikte Roma'ya giden Turan'ın paylaşımı büyük beğeni aldı.

İşte Arda Turan'ın paylaşımı:




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.