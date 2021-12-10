Galatasaray kaptanı Arda Turan, Lazio maçı sonrası paylaşım yaptı.
Kişisel Instagram hesabından maç sonu paylaşımı yapan Arda Turan, "Roma'yı kim fethetti" ifadelerini kullandı. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan ancak takımla birlikte Roma'ya giden Turan'ın paylaşımı büyük beğeni aldı.
İşte Arda Turan'ın paylaşımı:
Kişisel Instagram hesabından maç sonu paylaşımı yapan Arda Turan, "Roma'yı kim fethetti" ifadelerini kullandı. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan ancak takımla birlikte Roma'ya giden Turan'ın paylaşımı büyük beğeni aldı.
İşte Arda Turan'ın paylaşımı: