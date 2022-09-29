Arda Turan için jübile planı

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kulübünün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.



Timur, futbola veda kararı alan Arda Turan'a jübile düşünüp düşünmediklerine yönelik gelen soruya, "Arda Turan, çok büyük bir Galatasaraylıdır. Galatasaray taraftarının her zaman sahiplenmesi, sahip çıkması gerekir. En kariyerli yerli futbolcudur ve gurur duymalıyız ki Galatasaraylıdır, altyapımızdan çıkmıştır. Barcelona, Atletico Madrid gibi kulüplerde oynamış, Avrupa'da finaller oynamış. Teknik adamlık olarak Fatih Terim'dir, futbolculuk ta da en başarılısı Arda Turan'dır. Arda'ya jübileyi düşünüyoruz." diye cevap verdi.



Sarı-kırmızılı idareci, Arda dışında jübile yapmak istedikleri başka isimler de olduğunu belirterek, "Ayrıca Galatasarayımıza hizmet vermiş ve jübile yapmamış diğer oyuncularımız için de aynı şeyi düşünüyoruz. Hiçbir şey için geç değildir. Başka bir şey düşünüyoruz. Okan Hocamız da bu konulara çok önem ve değer veriyor." ifadelerini kullandı.





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