02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-014'
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
3-044'
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
0-145'
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Arda Güler'in form düşüşünün sebebi İspanya'da gündemde

Real Madrid'de 11 maçtır gol katkısı veremeyen Arda Güler'in performansı İspanyol basınında gündemde.

calendar 02 Aralık 2025 20:25 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 20:35
Real Madrid'de Xabi Alonso'nun en güvendiği isimlerden biri olan Arda Güler'in son dönemdeki performans düşüşü İspanya'da dikkat çekiyor.
 
Sport gazetesinde "Güler çöktü" başlığıyla yer alan haberde, milli futbolcunun 11 maçtır gol katkısı verememesinin en büyük nedeninin Jude Bellingham ile uyum sorunu olduğu belirtildi.
 
Habere göre, Arda'nın Bellingham sakatlandığında fırtınalar estiği yazarken, "Bellingham ile pek anlaşamıyor. İkisi de, orta sahanın geri kalanıyla paylaştıkları hücum orta saha rolünde partnerleri olmadan oynadıklarında daha çok parlıyorlar." ifadeleri kullanıldı.
 
İspanyol basını, Arda'nın özellikle Kylian Mbappe ile olan uyumunun devam ettiğini, tüm asistlerinin Fransız yıldızla gerçekleştiğini vurguladı. Milli futbolcu, ilk 11 maçta 5 asist yaparken, son 8 maçta yalnızca 1 asist kaydedebildi. Haberde, "Alan ve fiziksel olarak çok tehlikeli bir oyuncu, ancak şimdi yorgunluk belirtileri gösteriyor ve Bellingham'ın yanında yerini bulmakta zorlanıyor." ifadelerine yer verildi.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
