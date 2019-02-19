Arap baharı Mbaye Diagne'nin eseri

Galatasaray'ın devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, skor üretme konusunda şimdiden sert bir şekilde eleştirilmeye başlandı. Ancak 27 yaşındaki golcünün saha içindeki performansından dolayı hem Fatih Terim hem de teknik heyetin gözünde olumlu puan aldığı ortaya çıktı. Teknik heyet, Diagne'nin skor üretemese de takım arkadaşlarına alan açıp topla buluşmasını sağlaması ve orta sahaya kadar gelip hem pres hem de top dağıtmasını başarılı buldu. Senegalli'nin Terim'in 'pres' isteğini yerine getirmesi Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin daha rahat topla buluşmasına neden oldu.Bu nedenle Belhanda ve Feghouli hem oynadı hem de saha içinde takım arkadaşlarını daha iyi yönetti. İki oyuncunun da son maçlardaki skor üretkenliği de çoğaldı. Cim-Bom'un ileri uçtaki hücum alternatifleri artmış oldu. Fatih Terim'in son iki maçta uygulanan bu sistemden çok memnun olduğu, kalan haftaların büyük bölümünde de başarılı oyuncuyu yine tek forvet oynatacağı belirtildi. Kasımpaşa karşılaşması sonrası G.Saray taraftarları Diagne'yi tribüne çağırarak kendisine büyük destek verdi. Golcü futbolcu bu destekten oldukça mutlu oldu.Takım arkadaşları da golcü oyuncu ile yakından ilgilendi.G.Saray Teknik DirektörüFatih Terim, Diagne'yi Trabzonspor maçından sonra bir kez daha kırmızı kart tartışmalarına neden olması ve saha içindeki disiplin problemi nedeniyle uyardı.Ligde Galatasaray formasıyla çıktığı 2 maçta da kırmızı kart görme potansiyeli ile oynadığı için 27 yaşındaki forvetle görüşen Terim'in Diagne'yi, "Sen bu takımın sistemi için önemli bir parçasın. Saha içinde daha sakin olmalısın. Tüm gözler senin üzerinde. Takımı saha içinde yalnız bırakırsan bu büyük puan kaybına neden olabilir" ifadelerini kullanarak uyardı.