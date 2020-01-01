Anthony: "Dame ve Kemba ile konuşmuştum"

North Carolina Üniversitesi oyuncusu Cole Anthony, bu geceki Draft öncesinde Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ve Boston Celtics yıldızı Kemba Walker ile konuştuğunu söyledi.



Bu geceki NBA Draftı'ndan çok önce, Anthony'nin potansiyel bir üst sıra seçimi olacağı öngörülüyordu. Ancak, North Carolina ile inişli çıkışlı bir sezon, kendisinin Draft'taki yerine zarar vermişti. Rakamları kağıt üzerinde iyi görünse de, ortalamanın altında bir oranda şut atmıştı.



Tar Heels ile oynadığı 22 maçta Anthony, 18.5 sayı, 5.7 ribaund, 4 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



20 yaşındaki oyuncu, kısmen yırtılan bir menisküs nedeniyle Aralık sonundan Ocak ayına kadar 6 hafta parkelerden uzak kalmıştı.



Draft öncesi medya gününde, Anthony'ye lig yolundaki yolculuğu boyunca herhangi bir NBA oyuncusu ile temas halinde olup olmadığı soruldu.



Anthony, Lillard ve Walker'dan tavsiye istediğini ve her ikisiyle de çalışmamış olsa da, her birine basketbolla ilgili sorular sorduğunu belirtti:



"Dürüst olmak gerekirse, pek olmadım. Bazı adamlarla aram gerçekten iyi. Mo Bamba en iyi arkadaşlarımdan biridir. Bir grup oyuncuyla aram iyi, ama gelişimim açısından muhtemelen temas kurmadım.



Kemba ve Dame Lillard ile, biraz oyun hakkında sorular sormuş ve konuşmuştum. Ancak yardım açısından, pek uygulamalı bir şey olmadı."



