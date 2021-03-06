Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1000 gol istatistiği

Süper Lig'deki ilk golünü 1982-1983 sezonunda 1-1 sona eren Fenerbahçe maçında Metin Şahin ile atan Antalyaspor, 1000. golünü Fredy ile 2020-2021 sezonunda yine sarı-lacivertlilere karşı aynı skorla sona eren mücadelede kaydetti.
Süper Lig'de 25'inci sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 28. haftada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada 12 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmanın yanı sıra 1000 gol barajını aşan takımlar arasına adını yazdırdı.
Ligde ilk kez 1982-1983 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982'de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede, kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren gole Metin Şahin imza attı.
Antalyaspor'un 38 yıl 6 ay önce açtığı gol perdesinde en son sahneye Angolalı Fredy çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 Mart 2021'de yine sarı-lacivertlilere konuk oldukları ve 1-1 berabere sona eren mücadelede, takımının Süper Lig'deki 1000'inci golünü atarak tarihe geçti.
En gollü sezonu 2015-2016
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en çok gole 2015-2016 sezonunda rakip kaleleri 53 kez havalandırarak ulaştı.
En az fileleri sarstığı sezon ise 1982-1983'de gerçekleşen Antalyaspor'un Süper Lig'deki gollerinin sezon dağılımı şöyle:
En golcü Eto'o
Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto'o.
Antalyaspor formasıyla 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı futbolcu Tita 37 golle, Necati Ateş 30 golle takip etti.
Süper Lig'de 25'inci sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 28. haftada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada 12 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmanın yanı sıra 1000 gol barajını aşan takımlar arasına adını yazdırdı.
Ligde ilk kez 1982-1983 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982'de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede, kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren gole Metin Şahin imza attı.
Antalyaspor'un 38 yıl 6 ay önce açtığı gol perdesinde en son sahneye Angolalı Fredy çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 Mart 2021'de yine sarı-lacivertlilere konuk oldukları ve 1-1 berabere sona eren mücadelede, takımının Süper Lig'deki 1000'inci golünü atarak tarihe geçti.
En gollü sezonu 2015-2016
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en çok gole 2015-2016 sezonunda rakip kaleleri 53 kez havalandırarak ulaştı.
En az fileleri sarstığı sezon ise 1982-1983'de gerçekleşen Antalyaspor'un Süper Lig'deki gollerinin sezon dağılımı şöyle:
|Sezon
|Gol
|1982-1983
|27
|1983-1984
|34
|1984-1985
|33
|1986-1987
|37
|1994-1995
|39
|1995-1996
|45
|1996-1997
|38
|1997-1998
|51
|1998-1999
|46
|1999-2000
|42
|2000-2001
|45
|2001-2002
|46
|2006-2007
|32
|2008-2009
|34
|2009-2010
|49
|2010-2011
|41
|2011-2012
|32
|2012-2013
|50
|2013-2014
|34
|2015-2016
|53
|2016-2017
|47
|2017-2018
|40
|2018-2019
|39
|2019-2020
|41
|2020-2021 (28 haftada)
|25
Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto'o.
Antalyaspor formasıyla 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı futbolcu Tita 37 golle, Necati Ateş 30 golle takip etti.