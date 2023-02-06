Antalyaspor tüm kışlık ürünlerini depremzedelere gönderecek

Antalyaspor Kulübü, kulübe ait mağazalarda bulunan tüm kışlık ürünlerin depremden etkilenen şehirlere gönderileceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Antalyaspor tüm kışlık ürünlerini depremzedelere gönderecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2023 20:22
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kulüp mağazasında ve depolarda bulunan tüm kışlık ürünlerin depremzedelere gönderileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor Store'da bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, sweatshirt ve battaniye gibi kışlık ürünlerin depremzedelere ulaştırılacağı bildirildi.

Ayrıca 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneğinin de depremzedeler için 10 tır insani yardım topladığı belirtilen açıklamada, taraftarların kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'ne yardımlarını ulaştırabileceği kaydedildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ