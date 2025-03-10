Antalyaspor'da Van de Streek'e yeni sözleşme

Antalyaspor, tecrübeli futbolcusu Van de Streek ile sözleşme yeniledi.



Antalyaspor, yaptığı paylaşımda 31 yaşındaki futbolcuları Van de Streek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



İşte Antalyaspor'un yaptığı o paylaşım;



"Onvo Antalyasporumuz, Sander Van de Streek ile sözleşme uzattı. Hollandalı futbolcu, Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde Başkanımız Sinan Boztepe'nin katıldığı imza töreninde kendisini 1+1 yıl daha kırmızı beyaz renklerimize bağlayan resmi imzayı attı."



"SANDER ARTIK BİZDEN BİRİ"



Onvo Antalyasporumuz iç transferle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 2 sezondur armamızı başarıyla temsil eden Sander Van de Streek, kendisini 1+1 yıl daha renklerimize bağlayan resmi imzayı attı. Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde gerçekleştirilen imza törenine katılan Başkanımız Sinan Boztepe, "2 yıldır bizimle birlikte olan Sander ile 2 yıl daha anlaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Antalyaspor ailesi olarak çok karakterli oyunculara sahibiz. Sander Van de Streek de bu oyunculardan biri. Ailesinin ve kendisinin Antalya sevgisi, disiplini, çalışkanlığı ve futbol dışındaki yaşam tarzı ile artık bizden biri. Kendisine de bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.



AİLECE ÇOK MUTLUYUZ



Kendisini 1+1 yıl daha Onvo Antalyasporumuza bağlayan imzayı atan Van de Streek ise sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu belirterek, "Eşim ve artık çok iyi Türkçe konuşan çocuklarım Antalya'da yaşamaktan mutlular. Ben de onlarla birlikte mutluyum. İlk geldiğimde bu kadar mutlu olabileceğimizi tahmin etmemiştim ama şu anda ailece güzel günler geçiriyoruz. Takım olarak da daha başarılı sonuçlar almak için çalışıyoruz. Ben de 2 yıl daha takımıma yardım edecek olmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu. Konuşmaların ardından resmi sözleşmeye imza atıldı ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilerek imza töreni sona erdi.



PERFORMANSI



Bu sezon Antalyaspor formasıyla 28 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.







