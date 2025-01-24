Antalyaspor'da puan silme tehlikesi!

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Asbaşkan Fatih Gürcü, Antalya Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İhsan Coşkun'un moderatörlüğünde düzenlenen Spor Aktif programına konuk oldu. Manşet Medya Grup Genel Koordinatörü Şifa Çiçek ve FIFA kokartlı eski hakem İlhami Kaplan'ın sorularını yanıtlayan Boztepe, program sırasında taraftarlardan gelen sorulara da açıklık getirdi ve kulübün mali durumuyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.



Boztepe, toplamda 4,2 milyon Euro'luk bir borcun ödenmesi gerektiğini belirterek, bu miktarın 1,2 milyon Euro'sunun kendi dönemlerinde oluştuğunu, 3 milyon Euro'nun ise geçmişten devreden borç olduğunu ifade etti. Borcun ödenmemesi halinde transfer yapmanın mümkün olmayacağını söyleyen Boztepe, "Sezonun ilk yarısını neredeyse gece gündüz para arayarak geçirdik. Bu borcu kapatmazsak transfer yapmamız imkansız gibi bir şey" dedi. Başkan, bu sürecin sadece Antalyaspor'un değil, tüm Anadolu kulüplerinin ortak bir sorunu olduğuna da vurgu yaptı.



PUAN SİLME RİSKİ



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni açıkladığı harcama limitleriyle kulüp üzerindeki finansal baskının daha da arttığını belirten Boztepe, "TFF'den 181 milyon lira harcama limiti aldık. Bu bizim için eksi bir durum demek. Bu nedenle sponsorlukları ve satış gelirlerimizi anonim şirket üzerinden yaparak kendimize bir limit oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak bu da yeterli değil. Şubat ayının 10'una kadar 55 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde 3 puanımız silinecek. Bu süreçte daha önce iki kez süre uzatımı aldık, fakat bu kez erteleme şansımız yok." ifadelerini kullandı. Boztepe, kulüp için sponsorluk ve gelir kaynakları yaratma çalışmalarına hız verdiklerini, ancak sürecin çok zorlu olduğunu belirtti.



MAAŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMA



Boztepe, futbolcuların maaş ödemeleriyle ilgili de bilgi vererek finansal yönetim konusundaki hassasiyetlerini dile getirdi. Yerli futbolcuların maaşlarını Mayıs 2024'e kadar ödediklerini ifade eden başkan, yabancı futbolcuların maaş ödemelerinin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Boztepe, "Oyuncularımızın ödemelerini zamanında yapabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Yerli futbolcuların maaşlarını hallettik, yabancı futbolcuların maaşlarını da yarın itibarıyla tamamen ödemiş olacağız. Bu tür detaylar, kulübün itibarını ve oyuncuların motivasyonunu korumak adına son derece önemli" şeklinde konuştu. Boztepe, bu çabanın, kulüp olarak finansal disiplini sağlama yolunda kritik bir adım olduğunu belirtti.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 50 PUAN SÖZÜ



Antalyaspor Asbaşkanı Fatih Gürcü, Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza'nın ayrılığıyla ilgili çıkan spekülasyonları kesin bir dille yalanladı. Gürcü, "Alex ile karşılıklı el sıkışarak yollarımızı ayırdık. Ancak sosyal medyada çıkan 'Alex otelde rehin kaldı, FIFA'ya gidecek' gibi söylentiler tamamen gerçek dışıdır. Bu durum tamamen sosyal medya teröründen ibaret" dedi.



Başkan Boztepe ise takımın küme düşme riskiyle ilgili endişelerini dile getirerek, "Antalyaspor'un düşmesi benim için kabul edilemez bir senaryo. Bu riskin ortadan kaldırılması için her türlü desteği aramaya devam edeceğiz. Emre Belözoğlu ile de görüştüm. Kendisi bana, sezonu 50 puanın altında tamamlamayacağını taahhüt etti" ifadelerini kullandı. Boztepe, sezonun sonunda kulübü daha sağlam bir yere getirmek için mücadele edeceklerini belirtti. [Akdeniz Manşet]



