Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.



Kırmızı-beyazlılar, çift idmanla günü tamamladı.



Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde öğle ve akşam saatlerinde kuvvet ile taktiksel çalışmalar yaptı.



Antalyaspor'un Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı forması giyen forvet oyuncusu Haji Wright ile sakatlığı bulunan Senegalli orta saha oyuncusu Alassane Ndao, idmanda yer almadı.



Sakatlık geçiren Fredy ise takımda ayrı çalıştı.



Fraport TAV Antalyaspor çalışmalarına salı günü devam edecek.





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